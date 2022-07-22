Лукашенко раскрыл свою слабость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кондитерские изделия своей слабостью. Это признание он сделал в разговоре с продавцами нового торгового центра «Столица», видео их беседы опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

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«Слабость. Это моя слабость, — булочки, сладкое», — сказал Лукашенко, подойдя к прилавку.

После этого главе государства предложили булочки с зеленым луком, но тот ответил фразой «лучше в эту сторону не смотреть».