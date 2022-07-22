В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
54 минуты назад

Лукашенко назвал свою слабость

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кондитерские изделия своей слабостью. Это признание он сделал в разговоре с продавцами нового торгового центра «Столица», видео их беседы опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко раскрыл свою слабость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слабость. Это моя слабость, — булочки, сладкое», — сказал Лукашенко, подойдя к прилавку.

После этого главе государства предложили булочки с зеленым луком, но тот ответил фразой «лучше в эту сторону не смотреть».

Лукашенко нашел спасение в картошке

Ранее шпиц Лукашенко по имени Умка составил компанию своему хозяину во время застолья по случаю сбора урожая в стране. При этом аналогично собака президента попадала в центр внимания в январе 2021 года, когда российская журналистка Наиля Аскер-заде опубликовала фотографию, на которой пес сидел за обеденным столом.

В мире,Александр Лукашенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители