По его словам, Будапешт изначально не одобрял введение эмбарго на российскую нефть даже тогда, когда вопрос находился на стадии обсуждения. Штир подчеркнул, что Венгрия сочла данные меры тупиковыми. Однако, как указал он, за такой позицией последовала негативная реакция со стороны Европы: страну обвинили в том, что она разрушила солидарность и единство ЕС. Однако сейчас становится ясно, что это действительно безвыходная ситуация, отметил Штир.