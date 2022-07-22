Венгрия не планирует делиться ресурсами со странами, которые вызвали энергокризис введением санкций против России. Об этом заявил член Валдайского клуба, журналист Габор Штир, передает агентство «Прайм».
По его словам, Будапешт изначально не одобрял введение эмбарго на российскую нефть даже тогда, когда вопрос находился на стадии обсуждения. Штир подчеркнул, что Венгрия сочла данные меры тупиковыми. Однако, как указал он, за такой позицией последовала негативная реакция со стороны Европы: страну обвинили в том, что она разрушила солидарность и единство ЕС. Однако сейчас становится ясно, что это действительно безвыходная ситуация, отметил Штир.
«Это уже начинают в Евросоюзе понимать, что будут большие проблемы. И тогда они решили по-другому (проявить — ред.) солидарность — разделить ресурсы, но Венгрия однозначно не хочет и не собирается делиться с теми странами, которые спровоцировали этот кризис. Это несправедливо, мягко говоря», — отметил он.
По словам журналиста, в ходе рассмотрения эмбарго некоторые члены ЕС не хотели «солидаризироваться» со странами, которые не имеют выхода к морю.
Ранее президент и главный исполнительный директор компании Siemens Energy AG Кристиан Брух заявил, что, вероятно, Европа, будет вынуждена жить в условиях более высокой стоимости энергоносителей.