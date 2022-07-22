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1 час назад

NYT: Украина согласилась частично разминировать порты в Черном море

Вечерняя Москва

Официальный Киев в рамках сделки по вывозу украинского зерна согласился частично разминировать порты в Черном море. Об этом сообщили источники издания The New York Times в пятницу, 22 июля.

NYT сообщила о решении Украины по зерну
Фото: ТАССТАСС

Согласно достигнутым договоренностям, черноморские порты Украины будут разминированы лишь частично, при этом суда с зерном до международных вод будут вести капитаны украинского флота или береговой охраны.

В Турции, в свою очередь, будет создан центр по мониторингу за операциями. Анкара взяла на себя ответственность проверять суды на предмет перевозки на Украину оружия.

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Отмечается, что документы по зерновому вопросу будет подписан сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

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