NYT сообщила о решении Украины по зерну

Официальный Киев в рамках сделки по вывозу украинского зерна согласился частично разминировать порты в Черном море. Об этом сообщили источники издания The New York Times в пятницу, 22 июля.

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Согласно достигнутым договоренностям, черноморские порты Украины будут разминированы лишь частично, при этом суда с зерном до международных вод будут вести капитаны украинского флота или береговой охраны.

В Турции, в свою очередь, будет создан центр по мониторингу за операциями. Анкара взяла на себя ответственность проверять суды на предмет перевозки на Украину оружия.