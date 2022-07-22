В Приднестровье задумались над присоединением к России

Власти Приднестровской Молдавской республики заявили о намерении добиться независимости и стать территорией Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что в июле миротворческой операции в Приднестровье исполняется 30 лет. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года. Затем 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

Игнатьев рассказал, что Приднестровье на протяжении нескольких десятков лет своего существования придерживался одного и того же вектора развития. Это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, в которых указано, что Приднестровье намерено стать независимой республикой и впоследствии присоединиться к Российской Федерации.

«Независимость страны — безусловный приоритет», — подчеркнул Игнатьев.