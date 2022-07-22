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54 минуты назад

В Приднестровье задумались над присоединением к России

Елена Прошина

Власти Приднестровской Молдавской республики заявили о намерении добиться независимости и стать территорией Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, сообщает РИА Новости.

В Приднестровье задумались над присоединением к России
Фото: ТАССТАСС

Агентство отмечает, что в июле миротворческой операции в Приднестровье исполняется 30 лет. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года. Затем 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

Игнатьев рассказал, что Приднестровье на протяжении нескольких десятков лет своего существования придерживался одного и того же вектора развития. Это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, в которых указано, что Приднестровье намерено стать независимой республикой и впоследствии присоединиться к Российской Федерации.

«Независимость страны — безусловный приоритет», — подчеркнул Игнатьев.

Он также обратил внимание на то, что все международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики уже приведены и не подлежат оспариванию. Игнатьев пообещал, что Приднестровье будет действовать исключительно с учетом интересов населения страны.

В мире,Виталий Игнатьев,
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