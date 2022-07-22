В Японии определились с датой похорон Абэ

Агентство напоминает, что Синдзо Абэ был смертельно ранен в процессе своего выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийцей оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Он выстрелил экс премьер-министру Японии в спину из самодельного оружия. Политик получил ранения в грудь и шею. Врачи боролись за его жизнь, но Абэ в итоге скончался. Кремация его тела прошла 12 июля.

Тэцуя Ямагами рассказал о мотиве своего преступления. Его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мена и разорилась после нескольких крупных пожертвований этой организации. Денежные средства она получила от продажи земли и недвижимости. Убийца считает, что именно это разрушило его семью. Он заявил, что Абэ каким-то образом был связан с этой организацией, и Тэцуя Ямагами захотел привлечь его к ответственности.