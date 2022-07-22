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30 минут назад

В Японии определились с датой похорон Абэ

Елена Прошина

Кабинет министров Японии утвердил дату проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Церемония пройдет 27 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

В Японии определились с датой похорон Абэ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Правительство приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в ходе уличного выступления, в зале "Ниппод Будокан" в парке Китаномару в Токио 27 сентября», — сообщил источник.

Стрелявший в Абэ назвал причину покушения

Агентство напоминает, что Синдзо Абэ был смертельно ранен в процессе своего выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийцей оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Он выстрелил экс премьер-министру Японии в спину из самодельного оружия. Политик получил ранения в грудь и шею. Врачи боролись за его жизнь, но Абэ в итоге скончался. Кремация его тела прошла 12 июля.

Тэцуя Ямагами рассказал о мотиве своего преступления. Его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мена и разорилась после нескольких крупных пожертвований этой организации. Денежные средства она получила от продажи земли и недвижимости. Убийца считает, что именно это разрушило его семью. Он заявил, что Абэ каким-то образом был связан с этой организацией, и Тэцуя Ямагами захотел привлечь его к ответственности.

В мире,Синдзо Абэ,
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