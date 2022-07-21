Европе напомнили о роковой ошибке Наполеона

Эксперт Оливье Де Мейзон Руж в статье для французской газеты Le Figaro напомнил об ошибке, допущенной в 1806 году императором Франции Наполеоном Бонапартом. Он подчеркнул, что европейским политикам следовало бы знать о последствиях, которые повлекла за собой континентальная блокада Великобритании.
Аналитик пояснил, что введенная главой Франции блокада привела к совершенно неожиданным результатам.
В частности, власти Соединенного Королевства, отрезанные от рынков Европы, были вынуждены наладить взаимодействие с заокеанскими торговыми партнерами. По его мнению, это положительно отразилось на дальнейшем развитии Британии.
Де Мейзон Руж уточнил, что введенные Парижем меры фактически помогли не только английской, но и американской экономике. Франция же, по его мнению, «сдала позиции морской державы».
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подчеркнула ранее, что антироссийские ограничительные меры причинили больше вреда Франции, чем России.