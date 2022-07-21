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37 минут назад

Эксперт напомнил Европе об ошибке Наполеона

Илья Родин

Эксперт Оливье Де Мейзон Руж в статье для французской газеты Le Figaro напомнил об ошибке, допущенной в 1806 году императором Франции Наполеоном Бонапартом. Он подчеркнул, что европейским политикам следовало бы знать о последствиях, которые повлекла за собой континентальная блокада Великобритании.

Европе напомнили о роковой ошибке Наполеона
Фото:  Public Domain Public Domain

Аналитик пояснил, что введенная главой Франции блокада привела к совершенно неожиданным результатам.

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В частности, власти Соединенного Королевства, отрезанные от рынков Европы, были вынуждены наладить взаимодействие с заокеанскими торговыми партнерами. По его мнению, это положительно отразилось на дальнейшем развитии Британии.

Де Мейзон Руж уточнил, что введенные Парижем меры фактически помогли не только английской, но и американской экономике. Франция же, по его мнению, «сдала позиции морской державы».

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подчеркнула ранее, что антироссийские ограничительные меры причинили больше вреда Франции, чем России.

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