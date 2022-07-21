Евросоюз опубликовал новый санкционный список физлиц и организаций РФ

Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. В список вошли 48 физических лиц и семь организаций. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
В седьмой пакет антироссийских санкций попали фонд "Русский мир" и Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, Сбербанк, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (известный также под псевдонимом «Хирург»), детский омбудсмен Львова-Белова, губернатор Кемеровской области Цивилев, «Юнармия», агентство «Россотрудничество», а также ряд депутатов и силовиков.
Напомним, что ранее французский политический комментатор и лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что санкции против РФ наносят куда больший ущерб экономике Европы, чем России.