Названа причина смерти звезды «Сватов»

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. СМИ выдвигали различные причины ее смерти. Муж телеведущей Игорь Исаков в соцсетях опроверг домыслы журналистов и рассказал, что она умерла от онкологического заболевания. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: kino-teatr.tu kino-teatr.tu

Игорь Исаков пояснил, что у его жены был рак в «агрессивной форме», уточнив при этом, что актриса «запустила» болезнь.

Он отметил, что Писанка пыталась бороться с заболеванием, прикладывала все силы для победы над раком, но все же ее организму не удалось справиться с онкологией.