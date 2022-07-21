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1 час назад

Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти

Илья Родин

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. СМИ выдвигали различные причины ее смерти. Муж телеведущей Игорь Исаков в соцсетях опроверг домыслы журналистов и рассказал, что она умерла от онкологического заболевания. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Названа причина смерти звезды «Сватов»
Фото: kino-teatr.tukino-teatr.tu

Игорь Исаков пояснил, что у его жены был рак в «агрессивной форме», уточнив при этом, что актриса «запустила» болезнь.

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Он отметил, что Писанка пыталась бороться с заболеванием, прикладывала все силы для победы над раком, но все же ее организму не удалось справиться с онкологией.

Напомним, что актриса снималась в сериалах «Сваты», «Огнем и мечом», выступала в качестве соведущей в программе «Страна Советов».

В мире,Руслана Писанка,Игорь Исаков,
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