Байден заразился коронавирусом

Пресс-служба Белого дома отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

Ранее Байден в ходе встречи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал о своем онкологическом заболевании. Он объяснил, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.