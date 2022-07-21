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51 минуту назад

Байден заразился коронавирусом

Lenta.ruиещё 19

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Байден заразился коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-служба Белого дома отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

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Отмечается, что Байден был полностью вакцинирован и ранее сделал две «бустерные» прививки. Сотрудники администрации не уточнили, где президент мог бы заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее Байден в ходе встречи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал о своем онкологическом заболевании. Он объяснил, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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