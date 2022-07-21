Стала известна основная цель визита главы МИД Венгрии в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Он отметил, что встреча прошла успешно. Об этом пишет РИА «Новости».
Сергей Лавров пояснил, что переговоры проходили в «деловой атмосфере». По его словам, удалось обсудить многие важные вопросы.
В частности, он обговорил с венгерскими коллегами совместные усилия по работе над проектом АЭС «Пакш-2», сообщает ТАСС.
Глава МИД Венгрии рассказал, в свою очередь, что в начале встречи поднял вопрос об увеличении поставок российского газа в страну. Он уточнил, что решение этого вопроса является основной целью его визита в Москву, дополняет ТАСС.
Сийярто добавил, что для Будапешта в настоящее время вопрос обеспечения энергобезопасности находится на первом месте в списке самых важных экономических проблем.