Стала известна основная цель визита главы МИД Венгрии в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Он отметил, что встреча прошла успешно. Об этом пишет РИА «Новости».

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Сергей Лавров пояснил, что переговоры проходили в «деловой атмосфере». По его словам, удалось обсудить многие важные вопросы.

В частности, он обговорил с венгерскими коллегами совместные усилия по работе над проектом АЭС «Пакш-2», сообщает ТАСС.

Глава МИД Венгрии рассказал, в свою очередь, что в начале встречи поднял вопрос об увеличении поставок российского газа в страну. Он уточнил, что решение этого вопроса является основной целью его визита в Москву, дополняет ТАСС.