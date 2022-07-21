«Зачем вы президента Путина оскорбляли?»

"Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас, - пояснил президент.- Я всегда говорю: у нас есть поляки этнические, но это "мои" поляки. Они имеют все права, как и белорусы. <…> Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне".