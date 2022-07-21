Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на протяжении последних лет на Украине складывались внутренние причины для обострения отношений с Россией.
"Там были внутренние причины для того, чтобы Россия, грубо говоря, поставила Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?" - задал риторический вопрос Лукашенко в четверг в интервью информационному Agence France-Presse, которое приводит пресс-служба главы государства.
По словам президента, в Киеве "Макрона не критиковали, хотя было за что".
"А когда Байден поднимался по трапу и упал, у нас в Беларуси никто над этим не смеялся. Всякое бывает. <…> Ну споткнулся и споткнулся, - продолжал Лукашенко. - А вы что творили и творите против Путина? Зачем вы его демонизируете, зачем вы его оскорбляете? То есть это тоже нехороший фон, может, это не причина для операции, но фон нехороший".
В последние годы на Украине намеренно ограничивали использование русского языка, заметил Лукашенко.
"Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас, - пояснил президент.- Я всегда говорю: у нас есть поляки этнические, но это "мои" поляки. Они имеют все права, как и белорусы. <…> Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне".