Стивен Кинг отрекся от своих слов в поддержку Бандеры.

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В своих соцсетях американский писатель — «король ужасов» Стивен Кинг отрекся от своих слов о том, что Степан Бандера был великим человеком, как только понял, что разговор с президентом Украины оказался пранком.

«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», — написал Кинг.