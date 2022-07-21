Стивен Кинг отрекся от своих слов в поддержку Бандеры.
В своих соцсетях американский писатель — «король ужасов» Стивен Кинг отрекся от своих слов о том, что Степан Бандера был великим человеком, как только понял, что разговор с президентом Украины оказался пранком.
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», — написал Кинг.
Ранее в разговоре с фейковым «Зеленским» американский писатель согласился написать сценарий о происходящих на Украине событиях и заявил, что русским писателям «надо заткнуться», а всех русских стоило бы вообще запретить как нацию. Пранк над писателем организовали Вован и Лексус.