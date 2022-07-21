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1 час назад

ЕС включил в российский черный список сирийских военных

Вечерняя Москва

Семь высокопоставленных сирийских военных попали в российский черный список Евросоюза (ЕС). Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

ЕС включил в российский черный список сирийских военных
Фото:  Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Виду серьезности ситуации Совет решил, что шесть сирийских военных и одна организация, вовлеченные в набор наемников на стороне российских военных, должны быть включены в черный список, — говорится в сообщении.

По версии Совета ЕС, сирийская компания якобы причастна к набору добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине. Так, сирийская организация якобы связана с компанией «Вагнер», передает ТАСС.

Недавно президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам российского президента, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон позиции урегулирования укрепления трехстороннего сотрудничества. Главной целью ставится достижение жизнеспособной и устойчивой нормализации ситуации в Сирии.

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Совет Европы,ЕС,
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