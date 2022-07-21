Опасный симптом: в Китае назвали причины активизации США у границ

За прошедшую неделю американский военный корабль трижды осуществил провокации в отношении Китая в Южно-Китайском море и в Тайваньском проливе. Это опасный симптом и продолжение таких акций может иметь трагичные последствия. Такую точку зрения в интервью ресурсу «Хуаньцюван» высказали китайские эксперты.

Интенсивность провокационных действий американского флота возле границ КНР выбивается из нормы. Такая частота недружественных шагов Вашингтона в прошлом наблюдалась крайне редко, считает военный эксперт Чжан Сюэфэн.

Нельзя исключать, что таким образом США прощупывают почву и готовятся к тому, чтобы сделать эту практику регулярной. Имеется в виду, что каждый американский корабль, выходящий в море вдоль границ КНР, будет два-три раза совершать провокации.

При таком сценарии резко увеличиваются риски для безопасности в регионе. Появление ВМС США в пределах территориальных вод Китая неизбежно повысит вероятность столкновения между военно-морскими силами двух стран, предупредил специалист.

Эксперт также обратил внимание, что помимо создания угроз безопасности американцы используют острые ситуации для информационных атак на Китай. Каждый раз США сопровождают свои провокации обвинениями КНР в том, что она якобы нарушает свободу судоходства, тогда как именно действия Вашингтона несут риски для региональных транспортных маршрутов, заявил Чжан Сюэфэн.

Авианосец ВМС Китая "Шаньдун" зашел в Тайваньский пролив после появления там американского эсминца USS Benfold. Об этом сообщила в среду китайская газета Global Times.

По сведениям военного источника, на которого ссылается издание, авианосец "всего лишь возвращался на базу после регулярного техобслуживания". Газета напоминает, что на прошлой неделе американские корабли также демонстративно появились в спорных акваториях Южно-Китайского моря, около архипелагов Наньша (Спратли) и Сиша (Парасельские острова).

"Это редкое явление, когда боевые корабли США последовательно заходят в воды Сиша, Наньша, а потом проходят через Тайваньский пролив, - заявил военный эксперт Чжан Сюэфэн. - Мы имеем дело с новым видом провокации".

По его словам, подобная затяжная "игра мускулами" Соединенных Штатов может стать "обыденным явлением". Эксперт полагает, что Пентагон уже начал экономить на пропагандистских операциях такого рода, совмещая несколько разовых походов в один более длительный.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И заявил, что армия Китая считает провокацией проход американского эсминца USS Benfold через Тайваньский пролив. Об этом он сообщил в своем заявлении, опубликованном на странице зоны командования в социальной сети WeChat, передает ТАСС.

«19 июля американский эсминец USS Benfold прошел через Тайваньский пролив, открыто совершив пропагандистский трюк», — говорится в заявлении Ши И.

По его словам, США часто совершают подобные провокации и «устраивают шоу, демонстрируя свою силу».

Представитель НОАК считает, что это в очередной раз доказывает, что США являются подрывающей мир и стабильность в Тайваньском проливе страной.

Он также подчеркнул, что Восточная зона боевого командования постоянно находится в состоянии повышенной боеготовности и будет защищать национальный суверенитет в регионе.

13 июля Министерство обороны Китая сообщало, что американский эсминец Benfold незаконно, без разрешения Пекина, вошел в китайские территориальные воды возле архипелага Сиша (Парасельские острова).

Вашингтон и Пекин находятся в одном шаге от большой войны из-за американской политики по Тайваню, пишет китайское издание Global Times.

В статье отмечается, что Китай может ответить на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Журналисты считают, что отношения между США и Китаем могут «рухнуть».

Обозреватели подчеркивают, что Пелоси может посетить остров уже в августе. Авторы ссылаются на китайских экспертов, которые утверждают, что такой шаг со стороны США будет рассматриваться властями КНР как провокация стратегического уровня. В публикации говорится, что Пекин может дать Вашингтону военный ответ на действия американских властей, а последствия для Штатов «окажутся тяжелыми».

Китайские политологи уверены, что Китаю нужно четко заявить о своей решимости и показать свои сильные стороны, а американской стороне необходимо «принять решение либо избежать кризиса и обеспечить относительно стабильную ситуацию, либо сделать неспокойный мир еще более хаотичным».

«В администрации Байдена недооценивают решимость Пекина в этом вопросе, поэтому идут на максимальное обострение, чтобы посмотреть на реакцию геополитического соперника. Пелоси должна понимать, что понесет ответственность за разжигание конфликта, быть может, более опасного, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году», — заявили они в интервью Global Times.

Китай должен соответствующим образом отреагировать на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, если таковой состоится. Причем ответные шаги должны носить решительный и недвусмысленный характер. Об этом в своем комментарии для ресурса Global times заявил бывший главред этого издания Ху Сицзинь.

Публицист напомнил о своем предложении установить бесполетную зону над островом в апреле этого года, когда появилась информация о возможном посещении острова Пелоси. Тогда поездка не состоялась из-за заболевания спикера нижней палаты коронавирусом.

В этот раз китайский комментатор предлагает, чтобы самолет с Пелоси встретила авиация Народно-освободительной армии Китая, сопроводила его до места посадки, после чего, сделав круг над островом, вернулась обратно. Такой маневр вряд ли приведет к началу боевых действий, но покажет всем, кто контролирует пространство над Тайванем.

С точки зрения общей ситуации, этот шаг со стороны армии Китая, возможно, окажется даже более эффектным, чем посещение острова спикером палаты представителей. Поэтому КНР стоит подумать над тем, чтобы использовать поездку Пелоси в качестве формального повода для совершения этого очень символичного жеста, предлагает Ху Сицзинь.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Пелоси совершить визит на Тайвань. Ожидается, что он состоится в августе в рамках поездки спикера в Японию, Сингапур, Индонезию и Малайзию, напоминает китайское издание.

США должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. Такие требования выдвинул министр иностранных дел Китая Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщили в пресс-службе МИД Китая по итогам встречи политиков во время саммита G20.

«Ван И подчеркнул, что, поскольку американская сторона пообещала не стремиться изменить систему Китая, она должна уважать путь социализма с китайской спецификой, избранный китайским народом, и прекратить клеветать и нападать на политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая. Поскольку Соединенные Штаты пообещали не стремиться к „новой холодной войне“, им следует отказаться от менталитета холодной войны, не участвовать в играх с нулевой суммой и перестать объединяться для участия в „малых кругах“», — сообщили на официальном сайте МИД Китая.

Также в министерстве отметили, что Ван И предупредил США, чтобы они прекратили искажать политику Китая по поводу Тайваня, уважали суверенитет и территориальную целостность Китая, а также прекратили вмешиваться в их внутренние дела. Кроме того, США должны отменить санкции в отношении китайских компаний, добавил министр.

Ван И предложил Блинкену четыре списка. Первый заключает в себе просьбы к США исправить свои слова и действия по отношению к Китаю. Второй и третий список состоят из ключевых дел и законопроектов, которые вызывают обеспокоенность китайского правительства. В четвертом списке указаны восемь областей сотрудничества между Китаем и США.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен планировал переманить Китай на сторону США в вопросе реакции на российскую спецоперацию на Украине. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Китай встал на сторону России.

Китай требует от Соединенных Штатов немедленно отменить сделку с Тайванем по вооружениям и предоставлению военных услуг на сумму $108 млн. Об этом в понедельник заявило Министерство обороны КНР.

"Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между США и Тайванем", - говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя, опубликованном в социальной сети WeChat.

Тань Кэфэй отметил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны. НОАК будет решительно пресекать любые формы внешнего вмешательства во внутренние дела Китая, отметил он.

Ранее Госдепартамент одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования и запчастей для ремонта военной техники, в том числе танков, на общую сумму $108 млн.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина, который подчеркивает принадлежность Тайваня КНР и призывает Белый дом соблюдать политику "одного Китая". Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдолм Остином подтвердил, что Китай может начать войну с Тайванем в случае провозглашения независимости последнего. Слова главы ведомства передает официальный представитель ведомства КНР У Цянь.

«Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать. Чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — его слова приводит РИА «Новости».

Ранее народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к берегам Тайваня 30 военных самолетов. Несмотря на то, что неделей ранее президент США Джо Байден заявлял, что Штаты готовы использовать военную силу для защиты Тайваня от Китая.

Тайвань стал самостоятельным государством после гражданской войны 1945—1950 годов. Остров поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами-членами ООН. Однако Китай самостоятельность этой территории не признал и считает ее частью своего государства.

Власти Китайской Народной Республики заявили о серьёзных последствиях попытки отнять у страны Тайвань. В случае посягательства на территориальную целостность Китая страна будет биться до конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны КНР.

«Если кто-нибудь попытается отделить Тайвань от Китая, мы будем сражаться до конца. Мы будем добиваться своего любой ценой и сражаться до конца. Это единственный выбор для Китая», — сказал он.

Ранее министр обороны подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости.

Позже глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла» о том, что Штаты не намерены искать холодной войны или конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках этой же конференции Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.

Председатель КНР Си Цзиньпин решительно настроен насчет воссоединения Китая и Тайваня, но ЦРУ не считает, что он попытается сделать это после съезда Коммунистической партии Китая этой осенью. Об этом заявил в среду директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Wikipedia

"Мы не должны недооценивать решимость председателя Си Цзиньпина на это счет, но это еще не значит, что надо предсказывать, как вы сказали, что после съезда партии он перейдет к действиям. Я не верю, что дело обстоит так", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Китай предпринять в ближайшее время действия в отношении Тайваня.

По оценке аналитиков ЦРУ, отметил глава службы, вопрос состоит в том, когда именно руководство Китая решит "применить силу для установления контроля над Тайванем". Как указал Бернс, риск того, что Китай займет остров, становится выше и будет еще больше в течение текущего десятилетия.

США и Тайвань

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В 2020 году администрация Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В октябре прошлого года газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники в администрации Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.

США планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Самый высокопоставленный генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли приказал провести всесторонний обзор военного взаимодействия США с китайскими войсками за последние пять лет, поскольку опасения по поводу напористого поведения Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе усиливаются. Китайские самолеты и корабли действуют слишком рядом с военными объектами США. По словам официальных лиц, цель доклада состоит в том, чтобы тщательно изучить любые изменения в моделях китайской военной деятельности», — сообщает CNN.

Китайский посол в США Цинь Ган заявил, что власти его страны хотят построить с американцами доверительные и уважительные отношения, но это не означает, что Китай изменит свою внешнюю политику или согласится на вмешательство Вашингтона во внутренние дела Китая. Дипломат выступил на форуме по безопасности Аспенского института в американском Колорадо и признался, что КНР пытается снизить вероятность непонимания и ошибок, пишет ТАСС.

Мы хотим выстроить доверие, уважение, снизить вероятность непонимания и ошибок в расчетах. Моя задача заключается в том, чтобы на основе важного взаимного понимания между Си Цзиньпином и Джо Байденом обеспечить, чтобы отношения между США и Китаем были управляемыми и конструктивными, — сказал Цинь Ган.

Он подчеркнул, что Китай не хочет новой холодной войны, потому что в ней не будет победителей, только проигравшие.