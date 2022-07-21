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9 минут назад

Глава ЦРУ: Путин «слишком здоров»

Алиса Селезнёва

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров» вопреки слухам. Об этом сообщила корреспондент CNN Наташа Бертран.

Глава ЦРУ: Путин «слишком здоров»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Бернс сделал, выступая на саммите по вопросам безопасности в Аспене.

«Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров», - подчеркнул он.

Глава ЦРУ добавил, что наблюдает за стратегиями Путина на протяжении более чем двадцати лет, но ему все еще трудно предсказать действия президента России.

По мнению Бернса, у Путина «возросла склонность к риску».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о здоровье Путина, назвав президента РФ «очень бодрым». Распространяющим слухи Кадыров посоветовал «закрыть свои рты».

«Вам будет очень потом неловко и неудобно отмазываться. Если для этого у вас будет время», - сказал он.

В мире,Уильям Бернс,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,ЦРУ,
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