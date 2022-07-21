Глава ЦРУ: Путин «слишком здоров»

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров» вопреки слухам. Об этом сообщила корреспондент CNN Наташа Бертран.
Такое заявление Бернс сделал, выступая на саммите по вопросам безопасности в Аспене.
«Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров», - подчеркнул он.
Глава ЦРУ добавил, что наблюдает за стратегиями Путина на протяжении более чем двадцати лет, но ему все еще трудно предсказать действия президента России.
По мнению Бернса, у Путина «возросла склонность к риску».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о здоровье Путина, назвав президента РФ «очень бодрым». Распространяющим слухи Кадыров посоветовал «закрыть свои рты».
«Вам будет очень потом неловко и неудобно отмазываться. Если для этого у вас будет время», - сказал он.