В Польше разгорелся скандал из-за флагов Украины

В Польше представители молодежи устроили акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте города Вроцлав, сообщает Wirtualna Polska.
По данным издания, акцию провели 19 июля представители молодежи партии «Конфедерация польской короны».
«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», – заявили активисты перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия.
Участники мероприятия предложили подать петицию, согласно которой на городском общественном транспорте должны появиться польские флаги.
«Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», — потребовали активисты.
Впоследствии к участникам протеста вышел начальник городского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, заявив, что именно он принял решение о размещении украинских флагов. Это произошло после консультации с мэром.
По словам Балавейдера есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину», добавив, что украинский флаг также висит у него в кабинете.