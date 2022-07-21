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28 минут назад

В Польше разгорелся скандал из-за флагов Украины

Елена Прошина

В Польше представители молодежи устроили акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте города Вроцлав, сообщает Wirtualna Polska.

В Польше разгорелся скандал из-за флагов Украины
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По данным издания, акцию провели 19 июля представители молодежи партии «Конфедерация польской короны».

«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», – заявили активисты перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия.

Участники мероприятия предложили подать петицию, согласно которой на городском общественном транспорте должны появиться польские флаги.

«Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», — потребовали активисты.

Впоследствии к участникам протеста вышел начальник городского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, заявив, что именно он принял решение о размещении украинских флагов. Это произошло после консультации с мэром.

По словам Балавейдера есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину», добавив, что украинский флаг также висит у него в кабинете.

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