В Польше разгорелся скандал из-за флагов Украины

В Польше представители молодежи устроили акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте города Вроцлав, сообщает Wirtualna Polska.

Фото: Global Look Press Global Look Press

По данным издания, акцию провели 19 июля представители молодежи партии «Конфедерация польской короны».

«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», – заявили активисты перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия.

Участники мероприятия предложили подать петицию, согласно которой на городском общественном транспорте должны появиться польские флаги.

«Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», — потребовали активисты.

Впоследствии к участникам протеста вышел начальник городского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, заявив, что именно он принял решение о размещении украинских флагов. Это произошло после консультации с мэром.