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1 час назад

В Конгрессе предупредили о риске угасания интереса к Украине в США

Газета.Ru

Многие члены Конгресса США могут со временем утратить интерес к Украине, если ситуация на территории страны будет развиваться негативно для Киева, считает американский конгрессмен-демократ Рубен Гальего, передает ТАСС.

В Конгрессе предупредили о риске угасания интереса к Украине в США
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

По его словам, на данный момент главе Белого дома Джо Байдену удалось объединить законодателей по теме поддержки украинской стороны.

"Лидерские качества, которые продемонстрировал [президент США Джо] Байден сыграли важную роль в том, чтобы объединить Конгресс в поддержке Украины Сейчас мы слышим о том, что необходимо продолжать поддерживать Украину. Если сохранять поддержку, они смогут выстоять и дать отпор. Но я опасаюсь того, что со временем, если мы не увидим крупных побед, многие члены Конгресса почувствуют, что все идет не так, как надо, и постепенно их интерес будет угасать", - указал Гальего.

Как отметил американский конгрессмен, в текущем курсе Конгресса на поддержку Киева важную роль сыграли парламентарии из Украины и президент республики Владимир Зеленский. Ранее СМИ сообщили, что в западных странах нарастает страх и усталость из-за антироссийских санкций, принятых в ответ на военную спецоперацию России на украинской территории.

В мире,Рубен Гальего,Джозеф Байден,Конгресс США,
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