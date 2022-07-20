СМИ: Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких политических деятелей. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».
Согласно источнику в офисе президента, Зеленский «тайным указом» лишил гражданства политика Вадима Рабиновича, бизнесмена Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского. Официального ответа по этому поводу с украинской стороны пока не поступило.
Напомним, что ранее президент Украины отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По имеющимся данным, Зеленский пошёл на это из-за непрофессионализма Баканова. Венедиктову же сняли с должности в соответствии законом «О правовом режиме военного положения».