СМИ: Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких политических деятелей. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

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Согласно источнику в офисе президента, Зеленский «тайным указом» лишил гражданства политика Вадима Рабиновича, бизнесмена Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского. Официального ответа по этому поводу с украинской стороны пока не поступило.