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19 минут назад

СМИ: Зеленский лишил гражданства Корбана, Рабиновича и Коломойского

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких политических деятелей. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

СМИ: Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского
Фото: ReutersReuters

Согласно источнику в офисе президента, Зеленский «тайным указом» лишил гражданства политика Вадима Рабиновича, бизнесмена Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского. Официального ответа по этому поводу с украинской стороны пока не поступило.

Зеленский сделал заявление после увольнения соратников

Напомним, что ранее президент Украины отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По имеющимся данным, Зеленский пошёл на это из-за непрофессионализма Баканова. Венедиктову же сняли с должности в соответствии законом «О правовом режиме военного положения».

В мире,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Геннадий Корбан,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,СБУ,
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