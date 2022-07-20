Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным

«Господин Путин, который зашел на переговоры на несколько секунд раньше турецкого президента, стоял и ждал его в переговорной, а того все не было и не было», — рассказал журналист. По его словам, Эрдоган встретил в коридоре пресс-секретаря президента России ДмитДмитрия Пескова и заговорил с ним на турецком (Песков по образованию тюрколог — прим. «Ленты.ру»). Представитель Кремля позже объяснил беседу с турецким лидером фразой «давно меня не видел».