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41 минуту назад

Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задержался в коридоре перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране. Как отметил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, российскому лидеру пришлось неловко стоять перед камерами не меньше трех минут.

«Господин Путин, который зашел на переговоры на несколько секунд раньше турецкого президента, стоял и ждал его в переговорной, а того все не было и не было», — рассказал журналист. По его словам, Эрдоган встретил в коридоре пресс-секретаря президента России ДмитДмитрия Пескова и заговорил с ним на турецком (Песков по образованию тюрколог — прим. «Ленты.ру»). Представитель Кремля позже объяснил беседу с турецким лидером фразой «давно меня не видел».

Эрдоган также нарушил протокол, первым обратившись к Путину. «Часто общаемся», — сказал турецкий лидер. Как уточнил Колесников, начинать беседу должен был президент России.

Эрдоган сделал заявление после переговоров с Путиным в Тегеране

«Но, справедливости ради, протокольные правила между ними давно не работают», — добавил он.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась 19 июля в Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки». Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности. В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна.

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