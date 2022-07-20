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21 минуту назад

Украинским политикам пригрозили делом о госизмене

Lenta.ruиещё 1

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Евгению Мураеву и сопредседателю партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадиму Рабиновичу скоро будут объявлены подозрения по делу о госизмене. Об этом рассказал в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.

Украинским политикам пригрозили делом о госизмене
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураева и Рабиновича. Нужно побыстрее, чтобы оба не смогли убежать», — написал Гончаренко.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил «громкими новостями» о медийных людях республики. По его словам, это те медийные личности, которые не могли заснуть, пока «не делали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях, а после 24 февраля они как-то исчезли».

Мураев выступал с последовательной критикой языковой политики властей Украины, а также их действий в отношении Донбасса. Еще до начала специальной военной операции он заявил, что ему и его семье поступают угрозы в социальных сетях. Обвинения в связях с Россией политик неоднократно отрицал.

Рабинович в 2019 году приезжал в Москву, где встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В том же году ему запретили выступать в Верховной Раде на русском языке. За десять дней до начала спецоперации Рабинович заявил:

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!»

В мире,Евгений Мураев,Алексей Данилов,Вадим Рабинович,Алексей Гончаренко,Дмитрий Медведев,Верховная Рада,
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