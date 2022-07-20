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«США ввергли Украину в ад»

Японский политолог Ивао Осаки в своем материале для JB Press предложил посмотреть на украинский кризис с разных сторон и не ограничиваться лишь позицией Запада. Он заявил, что США «были одержимы» вступлением Украины в НАТО и в течение многих лет оказывали ей военную помощь, а президент Украины Владимир Зеленский в конце концов нарушил минские соглашения.

Джон Миршаймер, бывший офицер ВВС США и профессор Чикагского университета, заявил, что в этом кризисе виноваты США, превратившие Украину в «волнорез Запада» на границе с Россией. Он отметил, что Штаты проигнорировали позицию РФ, с 2008 года настаивавшей на неприемлемости вступления Украины в НАТО.

«От упреков США в адрес Китая веет имперским высокомерием»

Политический обозреватель South China Morning Post Джон Уайт назвал упреки США в адрес Китая из-за его тесных связей с Россией «имперским высокомерием». Попытки Вашингтона поучать Пекин напоминают политику Римской империи, чья ненасытная жажда власти стала в конечном итоге причиной ее упадка, заявил он.

Подобно неприязни Рима к Карфагену, враждебность США к Китаю коренится в растущем влиянии и процветании Пекина. Энтони Блинкен явно ошибочно считает себя госсекретарем мира, а не США - как еще объяснить его неоднократные попытки поучать Китай по поводу его отношений с Россией, отметил Уайт. Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин прекратил поддерживать президента России Владимира Путина, игнорируя разные подходы США и КНР во внешней политике: там, где США стремятся доминировать, Китай стремится к сотрудничеству; там, где США вмешиваются во внутренние дела других государств, Китай проводит политику невмешательства из уважения к суверенитету.

«Зеленский пошел по пути автократии»

На Украине прошла серия отставок высокопоставленных чиновников. Хотя действия президента Владимира Зеленского укладываются в рамки военного положения, они вызывают вопросы, отметила Сабина Адлер в своем материале для Deutschlandfunk.

Зеленский привел веские доводы: в стране возбуждено 651 уголовное дело о госизмене и сотрудничестве с Россией. Но обычно не президент решает, кому быть, а кому не быть генпрокурором или главой спецслужб; парламент также должен дать свое согласие. Адлер заявила, что только при автократах «летят головы» без всяких доказательств. Такие процедуры неуместны в конституционном государстве, особенно претендующем на вступление в ЕС. Это поняли в Киеве и исправились: чиновников не уволили, а отстранили. Но к тому времени ущерб уже был нанесен.

«Политкорректность в опере»

Американская оперная певица Энджел Блю отказалась появляться на сцене Арены-ди-Верона из-за «блэкфейса» - черного грима, с которым выступала ее российская коллега Анна Нетребко, рассказал портал La Nuova Bussola Quotidiana. Блю подчеркнула, что «блэкфейс» является «глубоко вводящей в заблуждение практикой, основанной на архаичных театральных традициях, которым нет места в современном обществе».

Автор статьи отмечает, что Нетребко исполняла арию эфиопской рабыни и «неизбежно должна была адаптировать цвет своей кожи к персонажу, которого изображала»:

«Так что же, в «Травиате» могут петь только светлокожие? Должны ли мы убрать все изображения с белым Иисусом, если знаем, что он был выходцем с Ближнего Востока? Разве «Турандот» могут петь только китайцы?».

БРИКС и многополярный мир

Как показал недавний форум БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), все больше стран проявляют интерес к сотрудничеству с блоком; страны Ближнего Востока и Латинской Америки внимательно следят за группой развивающихся экономик, а Аргентина и Иран уже желают стать полноправными членами БРИКС, пишет The American Conservative. И Китай, и Россия, похоже, благосклонно относятся к расширению блока.