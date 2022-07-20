Пока вы спали: командующий группировкой «Запад» генерал и «возвращение» коронавируса

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Минобороны представило командующего группировкой «Запад»

Минобороны России впервые назвало командующего группировкой войск «Запад» в ходе спецоперации на Украине. Им является генерал-лейтенант Андрей Сычевой, сообщает РБК.

По данным издания, имя Сычевого, против которого в этом году были введены персональные санкции ЕС, упоминается в отчете Минобороны о поездке главы ведомства Сергея Шойгу для инспекции этой группировки войск.

Киссинджер раскритиковал лидеров западных стран

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер обвинил западных политиков в отсутствии ориентиров и непонимании задач, которые перед ними стоят на самом деле. Его слова процитировало агентство Bloomberg.

В частности, он раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, поставив им в пример Шарля де Голля и Конрада Аденауэра. Киссинджер также упрекнул президента США Джо Байдена в том, что он позволяет внутренней политике вмешиваться в «важность понимания постоянства Китая».

Европе предрекли осеннюю волну коронавируса

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что сейчас повторяется ситуация прошлого года и ожидается резкий рост заболеваемости COVID-19 после того, как «школы вновь откроются, а люди вернутся с каникул». Об этом пишут «Ведомости».

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в свою очередь отметила, что в России уже фиксируется рост заболеваемости. При этом оперштабы не закрывались во время стабилизации эпидемиологической ситуации и сейчас активизируют работы по вакцинации и профилактике коронавируса.

Трюдо оценил передачу Германии турбины для «Северного потока»

Премьер-министр Джастин Трюдо назвал «сложным, но правильным» решение о передаче Германии турбины для российского газопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Канаде. Об этом пишет ТАСС.

По мнению главы правительства Канады, это решение позволит противостоять «незаконной войне [президента РФ Владимира] Путина» и поддерживать Украину.

Россиян предупредили о мошенничествах с пустующими квартирами

Покупателям квартир стоит внимательнее проверять жилье перед сделкой, так как они могут стать жертвами мошенников, которые продают пустующие квартиры без согласия собственников. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Олег Сухов.