В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Журналист The Times назвал ключ Путина к победе на Украине

Алиса Селезнёва

Британский журналист Роджер Бойс заявил, что отключение газа в Европе может обеспечить победу президента РФ Владимира Путина на Украине. Его колонку опубликовала The Times

По мнению Бойса, победа на Украине будет обеспечена не с помощью «тяжелой артиллерии и грубой силы», а через газовые потоки.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Возможно, «момент истины» наступит совсем скоро: на этой неделе станет ясно, затянется ли остановка газопровода «Северный поток» на неопределенный срок, отметил журналист.

«Если краны действительно перекроют, шипение и обмороки, связанные с нынешней волной тепла в Европе, быстро уступят место опасениям морозной зимы, резкого роста цен на газ, застоя промышленности и стремительной уверенности в глубокой рецессии», - подчеркнул он.

В таком случае поддержка Украины со стороны ЕС начнет сокращаться.

11 июля обе нитки «Северного потока» остановились на плановую профилактику, которая должна завершиться 21 июля. В ЕС опасаются, что на фоне украинского кризиса поставки могут не возобновиться.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ ранее подсчитали, что один день отсрочки запуска «Северного потока» обойдется ЕС более чем в 200 миллионов евро, а неделя - примерно в 1,5 миллиарда евро. По оценке ТПП, на фоне спекуляций вокруг «СП» цены на газ могут подскочить с нынешних 1800 - 1900 до 3500 евро за тысячу кубометров.

В мире,Армия,Видео,Роджер Бойс,Владимир Путин,Торгово-промышленная палата,ЕС,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители