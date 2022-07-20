Журналист The Times назвал ключ Путина к победе на Украине

Британский журналист Роджер Бойс заявил, что отключение газа в Европе может обеспечить победу президента РФ Владимира Путина на Украине. Его колонку опубликовала The Times

По мнению Бойса, победа на Украине будет обеспечена не с помощью «тяжелой артиллерии и грубой силы», а через газовые потоки.

Возможно, «момент истины» наступит совсем скоро: на этой неделе станет ясно, затянется ли остановка газопровода «Северный поток» на неопределенный срок, отметил журналист.

«Если краны действительно перекроют, шипение и обмороки, связанные с нынешней волной тепла в Европе, быстро уступят место опасениям морозной зимы, резкого роста цен на газ, застоя промышленности и стремительной уверенности в глубокой рецессии», - подчеркнул он.

В таком случае поддержка Украины со стороны ЕС начнет сокращаться.

11 июля обе нитки «Северного потока» остановились на плановую профилактику, которая должна завершиться 21 июля. В ЕС опасаются, что на фоне украинского кризиса поставки могут не возобновиться.