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1 час назад

Власти Финляндии ужесточили ограничения против россиян

Лера Букина

Финляндия ужесточила рестрикции против российских граждан. В частности, она ввела ограничение на покупку земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

Финляндия ужесточила ограничения против россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он отметил, что с 2020 года для лиц, которые не являются гражданами Евросоюза, требуется лицензия от минобороны.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», - указал торгпред.

По словам Логинова, власти РФ изначально воспринимали лицензирование как административный барьер. Теперь находится новый предлог – устанавливаются дополнительные ограничения на покупку земельных участков, подчеркнул торгпред.

Контакты между РФ и Финляндией заморожены по инициативе финской стороны

Осудив решение РФ начать спецоперацию на Украине, Запад стал активно вводить санкции против российской стороны. В частности, Финляндией был введен целый ряд рестрикций. Напомним, что эта имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе. Так, она приняла решение запретить ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях. Также власти Финляндии ввели запрет на ввоз крепкого алкоголя с 27 июня.

В мире,Антон Логинов,ЕС,
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