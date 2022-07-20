Финляндия ужесточила ограничения против россиян

Финляндия ужесточила рестрикции против российских граждан. В частности, она ввела ограничение на покупку земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

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Он отметил, что с 2020 года для лиц, которые не являются гражданами Евросоюза, требуется лицензия от минобороны.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», - указал торгпред.

По словам Логинова, власти РФ изначально воспринимали лицензирование как административный барьер. Теперь находится новый предлог – устанавливаются дополнительные ограничения на покупку земельных участков, подчеркнул торгпред.