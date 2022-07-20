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12 минут назад

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

Никита Бородкин

В городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой. Как сообщает Xinhua со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой, больной вернулся из автономного района Внутренняя Монголия.

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой. О состоянии больного не сообщается.

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Напомним, что в середине июня Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять меры по недопущению завоза чумы. Как объяснила глава ведомства Анна Попова, это сделано из-за сохраняющейся угрозы активизации природных очагов на территории РФ, а также риска завоза заболевания из неблагополучных в эпидемическом отношении стран.

В частности, регионам рекомендовали подготовиться к проведению мероприятий, направленных предотвращение завоза, возникновения и распространения чумы. Также властям нужно информировать местных жителей о мерах профилактики заболевания и необходимости вакцинации.

В мире,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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