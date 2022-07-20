В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

В городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой. Как сообщает Xinhua со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой, больной вернулся из автономного района Внутренняя Монголия.

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Отмечается, что в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой. О состоянии больного не сообщается.

Напомним, что в середине июня Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять меры по недопущению завоза чумы. Как объяснила глава ведомства Анна Попова, это сделано из-за сохраняющейся угрозы активизации природных очагов на территории РФ, а также риска завоза заболевания из неблагополучных в эпидемическом отношении стран.