19-летняя эко-активистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Грета опубликовала в соцсетях фото своих друзей, сделанное во время митинга на стокгольмской выставке. На некоторых плакатах можно заметить слоган «Нет НАТО!».
Кроме того, активистка прокомментировала аномальную жару, которая охватила Европу этим летом.
«Климатический кризис будет продолжать обостряться и усугубляться до тех пор, пока мы будем прятать голову в песок и ставить прибыль и жадность выше людей и планеты. Мы все еще ходим во сне к краю», – добавила Грета.
Напомним, что процесс вступления Швеции в НАТО до сих пор не решён. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.