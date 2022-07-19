Экс-генпрокурора Украины Венедиктову могут назначить послом

Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может стать послом страны в Швейцарии . Об этом сообщил во вторник депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале .

"Подтверждаю, что Венедиктову рассматривают кандидатом на роль посла Украины в Швейцарию", - написал он.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. По словам украинского лидера, на Украине начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлены обвинения.