Солдаты ВСУ получили право на декретный отпуск

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужского пола получили право на отпуск по уходу за детьми, ранее декретный отпуск был доступен только военнослужащим-женщинам. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Фото: Scott Olson / Getty Images Scott Olson / Getty Images

Верховная Рада уравняла в правах военных мужчин и женщин, у которых есть ребенок, в части права по уходу за детьми в особый период, приводит издание слова депутата украинского парламента Александра Федиенко. По его словам, принятый законопроект «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» устраняет «законодательные дыры», которые ограничивали право мужчин на отпуск по уходу за ребенком, и создает предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания.