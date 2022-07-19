Солдаты ВСУ получили право на декретный отпуск

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужского пола получили право на отпуск по уходу за детьми, ранее декретный отпуск был доступен только военнослужащим-женщинам. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
Верховная Рада уравняла в правах военных мужчин и женщин, у которых есть ребенок, в части права по уходу за детьми в особый период, приводит издание слова депутата украинского парламента Александра Федиенко. По его словам, принятый законопроект «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» устраняет «законодательные дыры», которые ограничивали право мужчин на отпуск по уходу за ребенком, и создает предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания.
Ранее сообщалось, что с 1 октября на Украине женщин ряда профессий обяжут встать на воинский учет. В Министерстве обороны страны позже заявили, что появившиеся в украинском обществе по этому поводу паника и испуг — безосновательны, поскольку кардинально менять жизнь женщин киевские власти не собираются.