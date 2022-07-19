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1 час назад

Политический комментатор: санкции ЕС против РФ вернутся бумерангом

Лера Букина

Санкции, которые Евросоюз вводит против России, вернутся ему бумерангом. Об этом заявил РИА Новости лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино.

Политический комментатор: санкции ЕС против РФ вернутся бумерангом
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Кризис на Украине привел к поспешному введению Западом санкций (против России), и эти санкции наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем России. Это неизбежно создаст политическую напряженность», — подчеркнул он.

Асселино не исключает того, что в ближайшее время некоторые политические партии могут начать отдаляться от тех, кто инициировал ввод рестрикций против российской стороны. Он допускает распад правящей коалиции в Берлине из-за ощутимых последствий санкций. Асселино обратил внимание на то, что ФРГ больше остальных стран зависит от газа из РФ.

Кроме того, он счел возможным вспышку протестов жителей Европы из-за повышения стоимости жизни.

«Мы наблюдаем конец западного превосходства», — отметил он.

Политический комментатор высказал предположение, что «за кулисами» промышленники и финансовый мир выступают за пересмотр санкционной кампании.

Асселино ожидает усугубления ситуации в дальнейшем. Так, по его мнению, во многих странах Европы будет наблюдаться рецессия. При этом комментатор обвинил именно Европу в инфляции, которая оценивается в 8,8%, а также в постоянном росте цен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций.

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