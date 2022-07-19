Политический комментатор: санкции ЕС против РФ вернутся бумерангом

Санкции, которые Евросоюз вводит против России, вернутся ему бумерангом. Об этом заявил РИА Новости лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино.

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«Кризис на Украине привел к поспешному введению Западом санкций (против России), и эти санкции наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем России. Это неизбежно создаст политическую напряженность», — подчеркнул он.

Асселино не исключает того, что в ближайшее время некоторые политические партии могут начать отдаляться от тех, кто инициировал ввод рестрикций против российской стороны. Он допускает распад правящей коалиции в Берлине из-за ощутимых последствий санкций. Асселино обратил внимание на то, что ФРГ больше остальных стран зависит от газа из РФ.

Кроме того, он счел возможным вспышку протестов жителей Европы из-за повышения стоимости жизни.

«Мы наблюдаем конец западного превосходства», — отметил он.

Политический комментатор высказал предположение, что «за кулисами» промышленники и финансовый мир выступают за пересмотр санкционной кампании.

Асселино ожидает усугубления ситуации в дальнейшем. Так, по его мнению, во многих странах Европы будет наблюдаться рецессия. При этом комментатор обвинил именно Европу в инфляции, которая оценивается в 8,8%, а также в постоянном росте цен.