В США отреагировали на смерть британского наемника в ДНР

В Госдепартамент США выразили огорчение после смерти находившегося в плену в Донецкой народной республике британского наемника Пола Ури, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Неда Прайса.
«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури», — заявил дипломат.
При этом, он назвал наемника «британским гуманитарным работником».
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния «из-за безразличия к его судьбе на родине».
По ее словам, у наемника был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.
МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила в его смерти Россию. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти Великобритании намеренно нагнетают ситуацию вокруг скончавшегося боевика.