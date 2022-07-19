В США отреагировали на смерть британского наемника в ДНР

В Госдепартамент США выразили огорчение после смерти находившегося в плену в Донецкой народной республике британского наемника Пола Ури, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Неда Прайса.

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«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури», — заявил дипломат.

При этом, он назвал наемника «британским гуманитарным работником».

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния «из-за безразличия к его судьбе на родине».

По ее словам, у наемника был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.