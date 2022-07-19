Две страны начали процесс вхождения в ЕС

Евросоюз приступил к переговорам с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: AFP © Robert ATANASOVSKI AFP © Robert ATANASOVSKI

«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС поддерживал указанные страны в их устремлениях и будет продолжать это делать.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.