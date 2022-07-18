Европе предрекли конфликт из-за антироссийской политики

Страны Европы могут погрузиться в конфликт или испытать серьезный политический кризис из-за антироссийской политики, пишет Global Times.
Журналисты издания приводят в пример ситуацию в итальянском правительстве с возможной отставкой премьер-министра Марио Драги. Газета связывает ее не только с экономическими проблемами в стране, но и с антироссийской позицией правительства, которое планомерно ограничивало торговые связи с Россией и накладывало запрет на импорт газа. Это, в свою очередь, привело к росту цен и кризису.
«Процесс европейской интеграции стал инструментом глобальной стратегии США, поскольку Европа слишком сильно привязывает себя к Вашингтону <...> Европа стоит на пороге очередной опасности. Если ситуация ухудшится, то, в конце концов, интеграционное видение, объединяющее страны региона, потерпит неудачу. Или, что еще хуже, континент может погрузиться в конфликты», — говорится в публикации.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов говорил, что какой-либо точный прогноз по энергокризису в Евросоюзе сейчас дать невозможно.