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55 минут назад

Global Times: Европа может погрузиться в конфликт из-за антироссийской политики

Газета.Ru

Страны Европы могут погрузиться в конфликт или испытать серьезный политический кризис из-за антироссийской политики, пишет Global Times.

Европе предрекли конфликт из-за антироссийской политики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Журналисты издания приводят в пример ситуацию в итальянском правительстве с возможной отставкой премьер-министра Марио Драги. Газета связывает ее не только с экономическими проблемами в стране, но и с антироссийской позицией правительства, которое планомерно ограничивало торговые связи с Россией и накладывало запрет на импорт газа. Это, в свою очередь, привело к росту цен и кризису.

«Процесс европейской интеграции стал инструментом глобальной стратегии США, поскольку Европа слишком сильно привязывает себя к Вашингтону <...> Европа стоит на пороге очередной опасности. Если ситуация ухудшится, то, в конце концов, интеграционное видение, объединяющее страны региона, потерпит неудачу. Или, что еще хуже, континент может погрузиться в конфликты», — говорится в публикации.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов говорил, что какой-либо точный прогноз по энергокризису в Евросоюзе сейчас дать невозможно.

В мире,Сергей Правосудов,Марио Драги,ЕС,
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