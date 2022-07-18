Журналисты издания приводят в пример ситуацию в итальянском правительстве с возможной отставкой премьер-министра Марио Драги. Газета связывает ее не только с экономическими проблемами в стране, но и с антироссийской позицией правительства, которое планомерно ограничивало торговые связи с Россией и накладывало запрет на импорт газа. Это, в свою очередь, привело к росту цен и кризису.