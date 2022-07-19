Верховная рада уволила главу СБУ Баканова

Верховная рада официально уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей Баканова, а также генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Это решение объяснили многочисленными фактами госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова.
«Парламент уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. За - 265 депутатов», - сообщил Гончаренко.