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32 минуты назад

Эрдоган: Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Елена Прошина

Анкара может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Фото: Presidential Press OfficePresidential Press Office

Отмечается, что соответствующее заявление Эрдоган сделал во время пресс-конференции по итогам заседания правительства, прошедшего под его председательством. Президент Турции таким образом решил напомнить Швеции и Финляндии «предпринять необходимые шаги для выполнения условий Анкары». Эрдоган подчеркнул, что страна придерживается «очень четкой позиции» по данному вопросу. В случае невыполнения выставленных условий президент Турции пообещал «заморозить» процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Напомним, что 18 мая Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вхождение в состав альянса, однако Анкара выступила против этого из-за поддержки северными странами признанных в Турции террористических организаций. В частности, речь шла о Рабочей партии Курдистана и Террористической организации фетхуллахистов. По итогам саммита НАТО в Мадриде 28 июня Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум, одним из пунктов которого стало налаживание ими сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом.

В мире,Армия,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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