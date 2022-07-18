Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Анкара может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Presidential Press Office Presidential Press Office

Отмечается, что соответствующее заявление Эрдоган сделал во время пресс-конференции по итогам заседания правительства, прошедшего под его председательством. Президент Турции таким образом решил напомнить Швеции и Финляндии «предпринять необходимые шаги для выполнения условий Анкары». Эрдоган подчеркнул, что страна придерживается «очень четкой позиции» по данному вопросу. В случае невыполнения выставленных условий президент Турции пообещал «заморозить» процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии.