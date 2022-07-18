Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Анкара может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что соответствующее заявление Эрдоган сделал во время пресс-конференции по итогам заседания правительства, прошедшего под его председательством. Президент Турции таким образом решил напомнить Швеции и Финляндии «предпринять необходимые шаги для выполнения условий Анкары». Эрдоган подчеркнул, что страна придерживается «очень четкой позиции» по данному вопросу. В случае невыполнения выставленных условий президент Турции пообещал «заморозить» процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
Напомним, что 18 мая Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вхождение в состав альянса, однако Анкара выступила против этого из-за поддержки северными странами признанных в Турции террористических организаций. В частности, речь шла о Рабочей партии Курдистана и Террористической организации фетхуллахистов. По итогам саммита НАТО в Мадриде 28 июня Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум, одним из пунктов которого стало налаживание ими сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом.