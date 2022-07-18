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45 минут назад

Кулеба: Украина готова будет к переговорам с Россией только после победы на поле битвы

ТАССиещё 9

Киев готов будет вести переговоры с Москвой только после "поражения на поле битвы" РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в понедельник интервью изданию "Forbes Украина".

Кулеба назвал условие для переговоров с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Давайте сначала поменяем ситуацию на фронте, а потом будем говорить. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", - сказал Кулеба.

"Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России, - добавил он. - Он очень четко проговорил это с лидерами намекавших на переговоры стран. Эти лидеры тоже перестали говорить об этом".

Глава МИД Кулеба: Украина исключает передачу территории России

Переговоры

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны делая ставку на продолжение боевых действий "не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. В конце марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик. Песков после этого сообщал, что Россия передала Украине проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. При этом Москва подчеркивала, что замораживание переговоров является полностью инициативой Киева.

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