Кулеба назвал условие для переговоров с Россией

Киев готов будет вести переговоры с Москвой только после "поражения на поле битвы" РФ . Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в понедельник интервью изданию "Forbes Украина" .

"Давайте сначала поменяем ситуацию на фронте, а потом будем говорить. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", - сказал Кулеба.

"Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России, - добавил он. - Он очень четко проговорил это с лидерами намекавших на переговоры стран. Эти лидеры тоже перестали говорить об этом".

Переговоры

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны делая ставку на продолжение боевых действий "не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. В конце марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик. Песков после этого сообщал, что Россия передала Украине проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. При этом Москва подчеркивала, что замораживание переговоров является полностью инициативой Киева.