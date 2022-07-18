Кандидаты на пост премьер-министра Британии не отличаются дипломатической сдержанностью, Москва тщательно фиксирует их заявления в отношении России. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, все претенденты на этот пост (премьера Британии - прим. ТАСС) не могут похвастаться, наверное, дипломатической сдержанностью, но скорее это их проблемы. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности российского лидера Владимира Путина в будущем встретиться с новым британским премьером в контексте антироссийских заявлений кандидатов на этот пост.

Песков добавил, что двусторонние встречи Путина на грядущем саммите G20 пока не прорабатываются. Так он прокомментировал слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что в случае своего избрания премьер-министром она будет готова встретиться с российским лидером.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых телевизионных дебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен компанией Opinum по итогам дебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV.

Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс - четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок - пятое с 12%.

Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.

До среды число претендентов на посты лидера партии и главы правительства уменьшится с пяти до двух, после чего их судьбу будут определять уже не депутаты-тори из Палаты общин, как прежде, а все 160 тысяч членов Консервативной партии. С учетом популярности Сунака среди членов партии, политические аналитики видят главную интригу в том, кто будет его соперником в финальном раунде голосования.

Имя политика, который сменит Бориса Джонсона на постах лидера партии и премьера, должно быть объявлено 5 сентября.

В ходе дебатов кандидаты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании рассказали, считают ли нынешнего главу кабмина Бориса Джонсона честным человеком.

Экс-министр финансов Риши Сунак заявил: «Есть ряд причин, почему я ушел в отставку, но доверие и честность – среди них». Его отставка спровоцировал целую волну увольнений. Замминистра торговли Пенни Мордонт считает, что «были несколько очень серьезных вещей», и Джонсон «заплатил цену за это», передает ТАСС со ссылкой на Channel 4.

Глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что продолжает верить Джонсону. При этом, по ее словам, Джонсон «сам сказал, что те вещи, которые он говорил, не были на 100% точными».

«Я безоговорочно верю в это», – заявила Трасс.

Депутат Кеми Бэйднок, отвечая на вопрос о том, был ли Джонсон честным, сказала: «Иногда». Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат сказал: «Нет». Его ответ вызвал громкие аплодисменты публики, следящей за дебатами в студии.

Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании не поддержали идею брать к себе в кабинет министров уходящего с должности главы британского правительства Бориса Джонсона. Так, в ходе дебатов модератор дискуссии Джули Этчингем задала вопрос, кто хотел бы видеть Джонсона в своей команде и на какой должности.

Судя по видео дебатов, которое публикует The Independent, никто из кандидатов не поднял руку в поддержку инициативы предложить Джонсону место в правительстве.

Ранее в Великобритании попросили подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона предоставить пакет материалов по делу о вечеринках во время пандемии COVID-19 в рамках расследования. Напомним, Джонсон оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна на фоне распространения коронавируса. О своем решении уйти в отставку политик заявил 7 июля.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордонт заявила, что возглавит усилия Запада против России в случае своей победы на выборах, о чем она написала в газете The Telegraph.

«Став премьер-министром, я возьму на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию и позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном счете добились своей свободы», — пишет Мордонт.

Он пояснила, что добьется «удвоения» сотрудничества с США и другими странами НАТО, а также расширит поставки вооружения Украине.

«Мы изучим варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря», — пишет Мордонт.

Она добавила, что Великобритания не стремилась к конфронтации с Россией.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт призвала честно говорить с гражданами страны о последствиях поддержки Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что мы должны быть честными с британскими гражданами о том, что будет тяжело по мере продолжения этого [поддержки Украины], что это может усугубить проблемы в стране и по всему миру», — сказала Мордонт на первой совместной онлайн-конференции кандидатов в премьер-министры Великобритании, отвечая на вопрос о ее подходе к конфликту на Украине.

При этом она «на 100% уверена» в том, что жители страны будут и дальше поддерживать стратегию Лондона в отношении Киева, несмотря на трудности. Также она повторила тезис главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что российский президент Владимир Путин «должен проиграть», подчеркивая, что «здесь не может быть никаких компромиссов».

Отвечая на тот же вопрос, другой кандидат на пост премьера — бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок — сказала, что поражение Украины означает ужасные последствия для Британии на долгие годы.

Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, в свою очередь, указал, что не Великобритании «решать, что такое победа для Украины», но Лондон должен продолжить помогать Киеву.

Экс-глава Минфина Риши Сунак при ответе на этот вопрос назвал Россию одной из главных угроз для Великобритании и пообещал выделять «достаточно средств» на оборонные расходы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее принял решение уйти в отставку, призвал поддержать любую кандидатуру на его пост, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник.

В третий тур выборов британского премьера по итогам голосования 14 июля прошли пять человек. Больше всех голосов получили Сунак (101) и заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт (83).

Изначально Джонсон не хотел публично поддерживать какого-либо кандидата, однако позже он переговорил с каждым из них и заявил, что Сунак не должен возглавлять правительство Великобритании. По словам источника, Джонсон симпатизирует министру иностранных дел Лиз Трасс, он также не против кандидатуры Мордонт.

«Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев», — заявил газете источник.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен поддержала главу МИД Великобритании Лиз Трасс в качестве кандидата на пост премьер-министра королевства.

После первых дебатов кандидатов в премьер-министры Великобритании 65% жителей страны посчитали, что глава МИД Лиз Трасс будет плохим премьером. Результаты опроса опубликовало издание Daily Express.

Уточняется, что в опросе общественного мнения приняли участие 1 000 британцев. Из них 36% считают, что лучше всех выступил председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат. На втором месте оказался бывший министр финансов Риши Сунак. 25% британцев посчитали, что он выступил хорошо. Третью строчку заняли младший министр по торговой политике Пенни Мордаунт и экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох.

Глава британского МИД Лиз Трасс набрала всего 6%. Примечательно, что 9% респондентов выбрали вариант ответа «Кто все эти люди?»

Великобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа. Такое мнение в субботу, 16 июля, высказала глава британского МИД Лиз Трасс.

— Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода. Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов, — заявила она.

Об этом Трасс рассказала во время предвыборных теледебатов среди кандидатов на должность нового премьер-министра Соединенного Королевства, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 после ее избрания на пост премьер-министра. Об этом она заявила в понедельник, 18 июля, в ходе теледебатов.

— Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор, — сказала она.

Отмечается, что подобный вопрос был задан и остальным участникам дебатов. Так, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заявила, что в нынешней ситуации откажется от встречи с российским лидером. Экс-глава минфина Риши Сунак отметил, что вовсе не будет принимать участие в саммите, если там будет министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Мы помним, чем закончилась попытка Лиз Трасс «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Великобритании.

Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в случае ее избрания на пост премьер-министра страны. Она также подчеркнула, что была готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия», — отметила Захарова.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сравнил министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с главным героем мультфильма «Храбрый заяц». Так он отреагировал в Telegram на планы Трасс встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам сенатора, Трасс заочно огрызается на всех российских лидеров, а при встрече поджимает хвост.

«Лиз Трасс — редкая хвастунишка! И, по-видимому, не очень образованная», — заявил Джабаров.

Член Совфеда напомнил, что заяц из советского мультфильма громко хвалился, что не боится волка и даже может его съесть, что вызвало восхищение у остальных.

они пели, плясали, шумели так громко, что в итоге привлекли внимание волка. А потом для "храброго зайца" наступили минуты ужаса и страха», — заключил сенатор.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в Telegram, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс пытается заработать себе очки перед предстоящими выборами лидера консерваторов и премьер-министра, заявляя о том, что готова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению Пушкова, в этой встрече с участием Трасс «смысла ноль», она просто делает себе пиар.

«Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом. Больше за ее заявлением нет ровным счетом ничего», — написал сенатор.

Ни один из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании не сможет улучшить отношения между Москвой и Лондоном. Среди них нет голубя мира, считает политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

У британского общества есть определенный запрос, отметил Калачев. Новый премьер-министр, кем бы он ни был, должен ему соответствовать.

«Повестка, связанная с Россией, не является центральной для британцев. В конце концов мы в Англию газ не поставляли. Давайте признаемся, что для Великобритании вопросы экономических связей с Россией не так важны, как, скажем, для Германии или Австрии, где все завязано на наших энергоресурсах», — высказался политолог.

Если и возможны какие-то изменения в отношениях Великобритании с Россией, то только в нюансах, заключил руководитель Политической экспертной группы.

«Есть общий настрой британских консерваторов, и совершенно очевидно, что этот настрой отражается на предвыборных платформах в полной мере. Так или иначе победителю нужно соответствовать тем настроениям, которые есть в партии», — пояснил Калачев.

При этом знак равенства между кандидатами ставить нельзя, подчеркнул политолог. «Наверное, симпатии россиян на стороне правоверного индуиста — Риши Сунака. Он может казаться предпочтительным, но это иллюзия, — заявил Калачев. — Лиз Трасс и Пенни Мордонт наименее предпочтительны. Откровенные ястребы».

Голубя мира среди кандидатов на пост премьер-министра Великобритании нет



Константин Калачев

политолог

Ранее стало известно, что экс-глава Минфина Риши Сунак стал победителем теледебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании.