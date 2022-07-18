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26 минут назад

Врио главы СБУ назначен Василий Малюк

Мария Иванова

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом со ссылкой на соответствующий указ украинского лидера пишет РИА Новости.

Зеленский нашел замену главе СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», – говорится в документе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, в том числе и то, что более 60 работников органов прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против государства».

Зеленский сделал заявление после увольнения соратников

Комментируя кадровые перестановки в силовом блоке на Украине, западные СМИ отметили, что Баканов уже давно «ходил в Киеве по тонкому льду». А его назначением на должность главы СБУ изначально была недовольна оппозиция.

В мире,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Владимир Зеленский,СБУ,
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