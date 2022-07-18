Зеленский нашел замену главе СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом со ссылкой на соответствующий указ украинского лидера пишет РИА Новости.

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«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», – говорится в документе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, в том числе и то, что более 60 работников органов прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против государства».