В гонке за пост премьера Британии остались трое кандидатов

В гонке за пост премьер-министра Британии остались только трое кандидатов — борьбу за пост лидера британских консерваторов продолжат экс-глава британского Минфина Риши Сунак, министр иностранных дел страны Лиз Трасс и заместитель министра торговли Пенни Мордонт. Об этом сообщает Independent.

Бывший министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох по итогам четвертого тура выборов набрала лишь один голос. По словам главы так называемого «комитета 1922» (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэра Грэма Брэди, Баденох за время выборной гонки получила меньше всех голосов (59).

В ходе сегодняшнего голосования за Сунака проголосовали 118 депутатов. Мордонт обогнала Трасс и заняла второе место с 92 голосами против 86.

Следующие туры голосования будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. Каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч.

Ранее экс-глава Минфина в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьер-министра королевства. Сунак отдали 115 голосов.