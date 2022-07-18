Назван победитель второго раунда дебатов кандидатов в премьеры Британии

Среди опрошенных 24% отдали свои голоса за Сунака, еще 19% получил глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Томас Тугендхат. Третьей в гонке кандидатов стала заместитель министра торговли Пенни Мордонт, обещавшая встать во главе усилий Запада против России, получившая 17% голосов.