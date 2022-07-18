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34 минуты назад

Риши Сунак стал победителем второго раунда дебатов кандидатов на пост британского премьера

Газета.Ru

Риши Сунак, бывший канцлер Казначейства Великобритании в составе кабинета Бориса Джонсона, назван победителем второго раунда дебатов кандидатов на пост британского премьера, сообщает телеканал ITV.

Назван победитель второго раунда дебатов кандидатов в премьеры Британии
Фото: ReutersReuters

Среди опрошенных 24% отдали свои голоса за Сунака, еще 19% получил глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Томас Тугендхат. Третьей в гонке кандидатов стала заместитель министра торговли Пенни Мордонт, обещавшая встать во главе усилий Запада против России, получившая 17% голосов.

Четвертой стала бывшая глава МИД Великобритании Элизабет Трасс — 15% голосов, пятой — депутат Кеми Бэйднок, получившая 12%.

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Основными темами дебатов стали резкое повышение стоимости жизни в Великобритании, процесс Brexit, ухудшение окружающей среды и международная повестка.

Ранее в ходе дебатов кандидатов на пост британского премьера выяснилось, что никто не хотел бы взять на работу Бориса Джонсона.

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