Депутат бундестага Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО.

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В своем интервью китайской газете Global Times депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что европейские страны должны прекратить свое стремление к конфронтации. Для сохранения мира и стабильности в первую очередь надо покончить с блоковым мышлением, а именно распустить НАТО и заменить альянс системой коллективной безопасности, главными целями которой станут разоружение и сотрудничество, считает Дагделен.

Немецкий парламентарий также подчеркнула, что НАТО вовсе не оборонительный союз, и добавила, что, следуя стратегии США, страны ЕС не смогут достигнуть мира — без учета интересов РФ этого сделать не получится.