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33 минуты назад

Европу призвали готовиться к роспуску НАТО

Daily Moscowиещё 5

Депутат бундестага Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО.

В Германии призвали Европу готовиться к роспуску НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем интервью китайской газете Global Times депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что европейские страны должны прекратить свое стремление к конфронтации. Для сохранения мира и стабильности в первую очередь надо покончить с блоковым мышлением, а именно распустить НАТО и заменить альянс системой коллективной безопасности, главными целями которой станут разоружение и сотрудничество, считает Дагделен.

Немецкий парламентарий также подчеркнула, что НАТО вовсе не оборонительный союз, и добавила, что, следуя стратегии США, страны ЕС не смогут достигнуть мира — без учета интересов РФ этого сделать не получится.

Комментируя заявление Дагделен, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что страны ЕС, вряд ли прислушаются к словам здравомыслящего депутата бундестага. Однако сам факт того, что подобные заявления появляются все чаще, позитивен. Ближе к зиме их будет все больше, считает Дандыкин.

В мире,Армия,Севим Дагделен,Василий Дандыкин,НАТО,Бундестаг,ЕС,
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