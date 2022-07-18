Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США

В одном из торговых центров Индианы ( штат США ) мужчина открыл стрельбу и убил трех человек. Кадры с места происшествия публикуют новостные Telegram-каналы.

Инцидент произошел в фуд-корте торгового заведения, расположенного неподалеку от Индианаполиса. Неизвестный достал оружие и открыл огонь, в результате чего три человека погибли, еще двое пострадали. Самого стрелявшего убил очевидец ЧП, который имел при себе оружие.