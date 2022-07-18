Китай сделал заявление по поводу конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Об этом сообщил в понедельник МИД Китая.
"Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство. - Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире".
Глава МИД заверил, что Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров". "Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись", - добавил министр. По его оценке, в сложившейся ситуации необходимо путем скоординированных усилий мирового сообщества создать "эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе".