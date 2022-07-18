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46 минут назад

Германию ждут «суровые последствия» из-за «Северного потока»

Елена Прошина

Германия столкнется с большими трудностями, если российский газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Германию ждут «суровые последствия» из-за «Северного потока»
Фото: ReutersReuters

«В краткосрочной перспективе, если "Северный поток" не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия», — отмечает издание.

В статье указано, что самый серьезный ущерб будет нанесен промышленному сектору, связанному с нормированием потребления электроэнергии. Германия столкнется с сокращением рабочих мест и ограничением производства. Кроме того, в ФРГ начнется дефицит товаров производства, который в значительной степени повлияет на глобальную цепочку поставок. Рост стоимости конечных товаров и энергии усилит инфляционное давление, с которым уже сейчас пытается бороться мировая экономика.

Forbes отмечает, что в настоящее время «Северный поток» полностью остановлен для планового технического обслуживания. Оно должно завершиться 21 июля. При этом некоторые страны, включая Австрию и Германию, опасаются, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или даже прекратиться.

Сейчас «Северный поток» — главный маршрут поставок российского газа в ЕС. Германия неоднократно высказывала опасения, что остановка магистрали обернется усугублением кризиса в Европе.

В мире,Северный поток 2,ЕС,
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