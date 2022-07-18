Германию ждут «суровые последствия» из-за «Северного потока»

Германия столкнется с большими трудностями, если российский газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.
«В краткосрочной перспективе, если "Северный поток" не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия», — отмечает издание.
В статье указано, что самый серьезный ущерб будет нанесен промышленному сектору, связанному с нормированием потребления электроэнергии. Германия столкнется с сокращением рабочих мест и ограничением производства. Кроме того, в ФРГ начнется дефицит товаров производства, который в значительной степени повлияет на глобальную цепочку поставок. Рост стоимости конечных товаров и энергии усилит инфляционное давление, с которым уже сейчас пытается бороться мировая экономика.
Forbes отмечает, что в настоящее время «Северный поток» полностью остановлен для планового технического обслуживания. Оно должно завершиться 21 июля. При этом некоторые страны, включая Австрию и Германию, опасаются, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или даже прекратиться.
Сейчас «Северный поток» — главный маршрут поставок российского газа в ЕС. Германия неоднократно высказывала опасения, что остановка магистрали обернется усугублением кризиса в Европе.