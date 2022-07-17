Больше тысячи итальянских мэров обратились к Марио Драги

В Италии больше тысячи мэров подписали открытое письмо в адрес премьера Марио Драги с просьбой не покидать пост. После этого противники Драги обвинили градоначальников в «бессовестном» вмешательстве в политические дела, сообщает ANSA.
Инициаторами и координаторами публичного обращения к премьеру выступили мэр Турина Стефано Ло Руссо и мэр Флоренции Дарио Нарделла.
«Мы, мэры… просим Марио Драги пойти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют продолжения работы правительства.
При этом председатель партии «Братья Италии» (Fratelli d'Italia) Джорджа Мелони раскритиковала обращение мэров:
«Мне интересно, правильно ли, что эти мэры и губернаторы, представляющие всех граждан, которыми они управляют, даже тех, кто думает иначе, используют институты вот так, бессовестно, словно они являются партийными секциями».
По ее словам, правительство и парламент сейчас находятся «в световых годах от настоящей Италии», но «неудержимо продолжают действовать, обрекая эту нацию на застой»
«Отсутствие правил и здравого смысла у правящего класса Италии начинает пугать», — заключила лидер «Братьев Италии».
Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги покидает свой пост из-за политического кризиса в стране. Его правительство лишилось поддержки большинства в парламенте.