Больше тысячи итальянских мэров обратились к Марио Драги

В Италии больше тысячи мэров подписали открытое письмо в адрес премьера Марио Драги с просьбой не покидать пост. После этого противники Драги обвинили градоначальников в «бессовестном» вмешательстве в политические дела, сообщает ANSA.

Инициаторами и координаторами публичного обращения к премьеру выступили мэр Турина Стефано Ло Руссо и мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Мы, мэры… просим Марио Драги пойти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют продолжения работы правительства.

При этом председатель партии «Братья Италии» (Fratelli d'Italia) Джорджа Мелони раскритиковала обращение мэров:

«Мне интересно, правильно ли, что эти мэры и губернаторы, представляющие всех граждан, которыми они управляют, даже тех, кто думает иначе, используют институты вот так, бессовестно, словно они являются партийными секциями».

По ее словам, правительство и парламент сейчас находятся «в световых годах от настоящей Италии», но «неудержимо продолжают действовать, обрекая эту нацию на застой»

«Отсутствие правил и здравого смысла у правящего класса Италии начинает пугать», — заключила лидер «Братьев Италии».