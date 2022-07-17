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9 минут назад

Более тысячи грузовиков ожидают въезда в страну на латвийско-российской границе

Вечерняя Москва

На латвийско-российской границе въезда в РФ ожидают 1250 грузовиков. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.

Более тысячи грузовиков застряли на границе с Латвией
Фото: UnsplashUnsplash

Так, около 850 грузовиков стояли в очереди на пограничном переходе в Терехово утром этого дня. Еще 400 ожидают въезда в Россию на переходе Гребнево уже шесть дней. Также на латвийско-белорусской границе на пункте в Патерниеки собрались около 150 грузовиков, а в в Силене — 200.

По словам заместителя начальника таможенного поста Латвии Ирины Голубевой, скопление грузовиков осложняет тот факт, что с начала конфликта на Украине с Россией невозможен обмен информацией, связь с российскими таможенными службами прервана и ситуация не отслеживается, пишет Интерфакс.

До этого стало известно, что Литва в рамках антироссийских санкций Евросоюза расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию. Так, под новые ограничения попали цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В мире,Ирина Голубева,ЕС,
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