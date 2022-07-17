На латвийско-российской границе въезда в РФ ожидают более тысячи фур

На латвийско-российской границе въезда в РФ ожидают 1 250 грузовиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

Фото: Рамблер Рамблер

В воскресенье утром на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе зафиксировано 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево въезда в Россию ожидают примерно 400 грузовиков.

На этих пограничных пунктах водители ждут разрешения на проезд по шесть дней.

Масса грузовиков скопилась также на латвийско-белорусской границе. На пункте в Патерниеки стоит 150 фур, в Силене - 200.

Заместитель начальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева заявила, таможеннники надеялись, что с окончанием переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся. Однако ожидания не оправдались.

По ее словам, с начала спецоперации на Украине прекратилась связь с российскими таможенными службами, ситуация не отслеживается.