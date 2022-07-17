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40 минут назад

Не менее 400 авиарейсов отменены в Италии из-за забастовки

Lenta.ruиещё 1

В Италии отменены не менее 400 национальных и международных рейсов из-за четырехчасовой забастовки сотрудников некоторых бюджетных авиакомпаний, а также авиадиспетчеров. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

В Италии из-за забастовки отменили 400 авиарейсов
Фото: tropicalisland.detropicalisland.de

К забастовке, которая пройдет в воскресенье, 17 июля, с 14 до 18 часов, присоединились пилоты и бортпроводники компаний Ryanair, Malta Air, CrewLink, easyJet и Volotea. Протестующие требуют увеличить заработную плату и изменить условия труда. Итальянская авиакомпания Ita Airways объявила об отмене 122 рейсов, что составляет почти 40 процентов от их общего числа в день. Кроме того, к забастовке присоединятся авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии (ENAV), побуждая таким образом авиакомпании отменять часть своих полетов.

Согласно подсчетам издания, один из четырех рейсов, запланированных на сегодня в стране, не будет выполнен, что изменит планы около 68 тысяч человек. При этом затруднения в авиаотрасли могли оказаться крупнее, если бы комиссия, контролирующая право на забастовку, не добилась ее сокращения с 24 до 4 часов.

Ранее сообщалось, что 20 июня аэропорт Брюсселя отменил все запланированные вылеты пассажирских рейсов из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими профсоюзами. Отмечалось, что акции протеста связаны с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.

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