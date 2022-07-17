Премьер Сербии заявила о крупнейшем в новейшей истории скандале с Хорватией

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения (...) Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — заявила глава сербского кабмина.