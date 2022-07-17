Премьер Сербии заявила о крупнейшем в новейшей истории скандале с Хорватией

Между Сербией и Хорватией произошел крупнейший в новейший истории политический скандал. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, ее слова приводит РИА Новости.
По словам Брнабич, конфликт был спровоцирован Загребом и вызван отказом Хорватии разрешить президенту Сербии Александару Вучичу посетить мемориал на месте бывшего хорватского концлагеря «Ясеновац», в стенах которого в годы Второй мировой войны погибли тысячи сербов.
«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения (...) Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — заявила глава сербского кабмина.
РИА Новости уточняет, что в лагере «Ясеновац» погибли многие родственники Александара Вучича.
Отношения Сербии и Хорватии имеют долгую и сложную историю взаимного противостояния и неоднократно выливалась в вооруженные конфликты армий двух стран.