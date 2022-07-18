Греция потребовала от Киева объяснений по поводу опасного груза украинского транспортного самолета Ан-12, который разбился в субботу вечером на севере Греции. Об этом сообщил в понедельник греческий телеканал Skai со ссылкой на источники в греческом МИД.

После демарша, который был ранее сделан Сербии, МИД Греции потребовал теперь информации и от Украины в отношении груза самолета Ан-12 с экипажем из 8 человек, потерпевшего катастрофу близ города Кавала в субботу, сообщает телеканал. В частности, согласно дипломатическим источникам, по поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса генеральный секретарь ведомства Фемистоклис Демирис сделал демарш послу Украины в Афинах относительно необходимости в приоритетном порядке проинформировать греческую сторону о характере груза украинского самолета, который разбился недалеко от Кавалы, отметил телеканал.

Ранее в понедельник Skai сообщил также со ссылкой на источники в греческом МИД, что Греция потребовала от Белграда объяснений по поводу опасного груза, который был в Ан-12. По словам дипломатических источников, по распоряжению главы МИД посол Греции в Белграде должен был потребовать, чтобы греческая сторона была проинформирована в приоритетном порядке о характере груза самолета, который разбился недалеко от города Кавала.

Вице-премьер Сербии, глава Минобороны республики Небойша Стефанович в воскресенье на экстренной пресс-конференции сообщил, что Ан-12 перевозил осветительные и учебные мины сербского производства. По словам Стефановича, на самолете было 11,5 тонны вооружений, предназначавшихся для Бангладеш, он следовал по маршруту Ниш - Амман - Эр-Рияд - Ахмадабад - Дакка и имел "все разрешения по всем мировым нормам".

Самолет, принадлежащий украинской компании Meridian Air Cargo, осуществлял коммерческий транспортный рейс. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавала. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Ан-12 разбился в 40 км от аэропорта Кавалы. На месте падения самолета в течение нескольких часов происходили взрывы в 500 метрах от домов ближайшего села.