Байден ответил на вопрос о разговоре с принцем Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден не считает правдивыми заявления саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра о том, что тот не слышал, как американский лидер возложил ответственность на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава государства ответил на вопрос о разговоре с кронпринцем по возвращении из турне на Ближний Восток. Он отрицательно ответил на просьбу уточнить, являются ли слова аль-Джубейра правдивыми.

Байдена также спросили, не сожалеет ли он, что они с Мухаммедом бин Салманом аль Саудом приветствовали друг друга соприкосновением кулаков рук, ставшим традиционным во время пандемии коронавируса.

«Почему вы, ребята, не говорите о том, что имеет значение? Я рад ответить на вопросы, которые имеют значение», — сказал глава Белого дома.