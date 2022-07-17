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44 минуты назад

Байден ответил на вопрос о разговоре с принцем Саудовской Аравии

Lenta.ruиещё 8

Президент США Джо Байден не считает правдивыми заявления саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра о том, что тот не слышал, как американский лидер возложил ответственность на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает ТАСС.

Байден ответил на вопрос о разговоре с принцем Саудовской Аравии
Фото: Saudi Press Agency/ Globallookpress.comSaudi Press Agency/ Globallookpress.com

Глава государства ответил на вопрос о разговоре с кронпринцем по возвращении из турне на Ближний Восток. Он отрицательно ответил на просьбу уточнить, являются ли слова аль-Джубейра правдивыми.

Байдена поставили в неловкое положение одним вопросом перед саудитами

Байдена также спросили, не сожалеет ли он, что они с Мухаммедом бин Салманом аль Саудом приветствовали друг друга соприкосновением кулаков рук, ставшим традиционным во время пандемии коронавируса.

«Почему вы, ребята, не говорите о том, что имеет значение? Я рад ответить на вопросы, которые имеют значение», — сказал глава Белого дома.

Ранее Fox News сообщил, что государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр присутствовал на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана. «Он многозначительно заявил, что "не слышал", чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи», — сказала журналистка телеканала Жаки Хайнрих.

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